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Киев-Баскет одержал уверенную победу над Рилски и вышел в следующий раунд Кубка Европы ФИБА

Баскетбол
(1 голосов)

Украинская команда действовала намного увереннее

Киев-Баскет одержал уверенную победу над Рилски и вышел в следующий раунд Кубка Европы ФИБА

БК Киев-Баскет

Новина українською

Столичный Киев-Баскет одержал уверенную победу над болгарским Рилски в последнем туре первого группового этапа и пробился в следующий раунд соревнований.

Киевляне спокойно и уверенно начали встречу, совершив рывок 9:2. К середине гости подобрались вплотную к киевлянам в счете, но последние минуты игроки Киев-Баскета снова провели увереннее.

Старт второй четверти Рилски провалил. Тренер гостей взял тайм-аут, который немного встряхнул команду.

Переломить ход встречи Рилски в третьей четверти Киев-Баскет не разрешил и продолжал увеличивать свое преимущество.

Последнюю десятиминутку обе команды сыграли без агрессивной игры в защите и в итоге завершили встречу со счетом 84:62.

Итак, Киев-Баскет с первого места пробился в следующий круг соревнований (топ-16).

КУБОК ЕВРОПЫ ФИБА
Группа В. 6 тур

Киев-Баскет (Украина) - Рилски (Болгария) 84:62 (23:13, 18:8, 26:17, 17:24)

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В статье: БК Киев-Баскет
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Источник:
ФБУ

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