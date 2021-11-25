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Алина Ягупова вошла в символическую сборную тура Евролиги
Украинка провела хороший матч
фото - fiba.basketball
Лидер сборной Украины Алина Ягупова вошла в символическую сборную тура Евролиги. В матче 6-го тура группового этапа она помогла Фенербахче победить на выезде в Польше Гдыню – 87:70.
Наша баскетболистка стала самой результативной (28 очков) и самой эффективной в матче (РЭ – 33).
В настоящее время идет
Напомним, Алина Ягупова боролась за титул MVP Евролиги последние два сезона.
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Источник:ФБУ
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