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Алина Ягупова вошла в символическую сборную тура Евролиги

Баскетбол
(1 голосов)

Украинка провела хороший матч

Алина Ягупова вошла в символическую сборную тура Евролиги

фото - fiba.basketball

Новина українською

Лидер сборной Украины Алина Ягупова вошла в символическую сборную тура Евролиги. В матче 6-го тура группового этапа она помогла Фенербахче победить на выезде в Польше Гдыню – 87:70.

Наша баскетболистка стала самой результативной (28 очков) и самой эффективной в матче (РЭ – 33).

В настоящее время идет голосование по определению MVP недели Евролиги.

Напомним, Алина Ягупова боролась за титул MVP Евролиги последние два сезона.

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В статье: Алина Ягупова
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Источник:
ФБУ

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