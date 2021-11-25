Лидер сборной Украины Алина Ягупова вошла в символическую сборную тура Евролиги. В матче 6-го тура группового этапа она помогла Фенербахче победить на выезде в Польше Гдыню – 87:70.

Наша баскетболистка стала самой результативной (28 очков) и самой эффективной в матче (РЭ – 33).

В настоящее время идет голосование по определению MVP недели Евролиги .

Напомним, Алина Ягупова боролась за титул MVP Евролиги последние два сезона.