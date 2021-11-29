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Назван MVP Евролиги по итогам ноября

Баскетбол
(1 голосов)

Им стал центровой Реала

Назван MVP Евролиги по итогам ноября

Новина українською

Центровой "Реала" Уолтер Тавареш стал MVP Евролиги в ноябре, сообщает официальный сайт турнира.

Тавареш в течение месяца записывал на свой счёт в среднем 11,2 очка, 7,0 подбора и 3,0 блок-шота при рейтинге эффективности 18,0 балла. Уолтер занимает первое место в регулярном чемпионате Евролиги по среднему количеству блок-шотов — 1,7. "Реал" в ноябре выиграл все 5 матчей и делит первое место в турнирной таблице с "Барселоной" (10-2).

Тавареш признан MVP месяца в Евролиге во второй раз за карьеру. Впервые он получил эту награду в октябре 2018 года.

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В статье: Реал (Мадрид)
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