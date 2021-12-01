  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Харьковские Соколы обыгрывают Николаев, Днепр берет реванш у Кривбасса
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Харьковские Соколы обыгрывают Николаев, Днепр берет реванш у Кривбасса

Баскетбол
(1 голосов)

В среду было сыграно два матча Суперлиги

Харьковские Соколы обыгрывают Николаев, Днепр берет реванш у Кривбасса

Новина українською

Харьковские Соколы победили дома Николаев в матче регулярного чемпионата Суперлиги Windrose – 83:71.

Первые минуты на старте встречи в Харькове гости чувствовали себя довольно уверенно. К концу первой половины игры разница выросла до 11 очков в пользу Соколов.

С началом третьей четверти преимущество хозяев стало быстрее расти. Запаса крепости и сил Соколам хватило, чтобы довести поединок до второй в сезоне победы над Николаевом.

В параллельном матче Днепр взял реванш у Кривбасса. Хозяева лучше провели первую половину, почти не отдавая лидерство сопернику — 38:29 в пользу подопечных Дмитрия Болдаева.

Днепр удержал преимущество в третьей четверти. В четвертой четверти гости сумели не только сократить отставание, но даже выйти вперед за счет рывка 13:4.

Но это было последнее слово команды Слипенчука в этом матче. Днепр дожал Кривбасс, взяв домашний реванш за поражение в первом круге со счетом 76:69.

СУПЕРЛИГА WINDROSE
Регулярный чемпионат

1 декабря

Днепр— Кривбасс 76:69 (19:16, 19:13, 19:18, 19:22)

Харьковские Соколы – Николаев – 83:71 (25:17, 18:15, 22:17, 18:22)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: МБК Николаев БК Днепр БК Харьковские Соколы БК Кривбасс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...