Харьковские Соколы обыгрывают Николаев, Днепр берет реванш у Кривбасса

Харьковские Соколы победили дома Николаев в матче регулярного чемпионата Суперлиги Windrose – 83:71.

Первые минуты на старте встречи в Харькове гости чувствовали себя довольно уверенно. К концу первой половины игры разница выросла до 11 очков в пользу Соколов.

С началом третьей четверти преимущество хозяев стало быстрее расти. Запаса крепости и сил Соколам хватило, чтобы довести поединок до второй в сезоне победы над Николаевом.

В параллельном матче Днепр взял реванш у Кривбасса. Хозяева лучше провели первую половину, почти не отдавая лидерство сопернику — 38:29 в пользу подопечных Дмитрия Болдаева.

Днепр удержал преимущество в третьей четверти. В четвертой четверти гости сумели не только сократить отставание, но даже выйти вперед за счет рывка 13:4.

Но это было последнее слово команды Слипенчука в этом матче. Днепр дожал Кривбасс, взяв домашний реванш за поражение в первом круге со счетом 76:69.

СУПЕРЛИГА WINDROSE

Регулярный чемпионат

1 декабря

Днепр— Кривбасс 76:69 (19:16, 19:13, 19:18, 19:22)

Харьковские Соколы – Николаев – 83:71 (25:17, 18:15, 22:17, 18:22)