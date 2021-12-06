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НБА. Торонто обыграл Вашингтон, успехи Юты и Шарлотт

Баскетбол
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Результаты матчей дня в НБА

НБА. Торонто обыграл Вашингтон, успехи Юты и Шарлотт

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Кливленд – Юта 108:109 (29:32, 26:28, 27:31, 26:18)

Атланта – Шарлотт 127:130 (30:30, 31:38, 31:31, 35:31)

Торонто – Вашингтон 102:90 (23:12, 40:30, 21:26, 18:22)

Святослав Михайлюк за 16 минут набрал 5 очков и собрал 4 подбора.

Хьюстон – Нью-Орлеан 118:108 (28:26, 29:23, 37:36, 24:23)

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В статье: НБА Торонто Рэпторс Вашингтон Уизардз
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