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НБА. Торонто обыграл Вашингтон, успехи Юты и Шарлотт
Результаты матчей дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Кливленд – Юта 108:109 (29:32, 26:28, 27:31, 26:18)
Атланта – Шарлотт 127:130 (30:30, 31:38, 31:31, 35:31)
Торонто – Вашингтон 102:90 (23:12, 40:30, 21:26, 18:22)
Святослав Михайлюк за 16 минут набрал 5 очков и собрал 4 подбора.
Хьюстон – Нью-Орлеан 118:108 (28:26, 29:23, 37:36, 24:23)
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