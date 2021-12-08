Киев-Баскет выигрывает стартовый матч второго раунда Кубка Европы ФИБА. Как это было

UA-Футбол следит за стартовым матчем на втором этапе Кубка Европы ФИБА украинского клуба "Киев-Баскет". Первым соперником нашей команды станет бельгийский "Антверпен Джаентс". Встреча состоится в столичном Дворце спорта и начнётся в 19:00. Отслеживайте ход событий на паркете прямо в этой новости ниже в текстовом онлайне. Не забывайте иногда обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию.

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На первом этапе был групповой турнир, который "Киев-Баскет" выиграл и пробился в число шестнадцати лучших команд турнира. Дальше все участники были поделены ещё на четыре квартета, по два лучших коллектива из которых отправятся в четвертьфинал турнира.

Кубок Европы ФИБА. Группа J. 1-й тур

"Киев-Баскет" (Украина) - "Антверпен Джаентс" (Бельгия) 90:82 (23:20, 26:12, 18:25, 23:25)

Четвёртая четверть

Завершение получилось для киевлян смазанным, но чувствовалось, что просто хотелось выиграть любой ценой. И победу столичный клуб отстоял. Так держать!

10 мин. Киев-Баскет - Антверпен 90:82

Матч окончен! Киев-Баскет выигрывает первый матч второго раунда Кубка Европы ФИБА!

10 мин. Киев-Баскет - Антверпен 90:82

30 секунд до сирены. У киевлян плюс 8!

10 мин. Киев-Баскет - Антверпен 90:80

Пробежка у Гаррета. В такой-то момент! Но за него в обороне отрабатывает Кэффи шикарным блоком!

9 мин. Киев-Баскет - Антверпен 90:78

Плюс двенадцать у нас за 65 секунд до сирены!

9 мин. Киев-Баскет - Антверпен 89:78

Немного сумбурные, но два с фолом заработал Войналович! Штрафной не реализовал, но владение останется за нами.

8 мин. Киев-Баскет - Антверпен 87:76

Два точных штрафных от Томпсона, шикарный блок от Гаррета и трюльник от того же Томпсона! Вот это отрезок для нас! 2 минуты и 2 секунды до сирены.

8 мин. Киев-Баскет - Антверпен 82:76

Мвема, чертяка, с сопротивлением ложит в нашу корзину красивые три очка. А в ответ у нас фол в атаке.

7 мин. Киев-Баскет - Антверпен 82:73

Пропала на время картинка из киевского Дворца спорта, но больших изменений на площадке не произошло. А приятным бонусом стали три очка от Томпсона и отбор на своём щите!

5 мин. Киев-Баскет - Антверпен 75:67

Всё ближе и ближе бельгийцы к нам. Последние минуты обещают получиться очень нервными.

3 мин. Киев-Баскет - Антверпен 71:60

Вашингтон зарабатывает для гостей технический фол, забрасывая все три мяча.

2 мин. Киев-Баскет - Антверпен 68:60

Донкор забрасывает три очка и ещё чуть-чуть приближает бельгийцев к хозяевам площадки.

1 мин. Киев-Баскет - Антверпен 68:57

Снова больше минуты понадобилось командам, чтобы набрать первые очки в четверти. Войналович даже с линии штрафных забросил только один из двух. Неожиданно тренерский штаб гостей уже на первой минуте решил взять тайм-аут.

Третья четверть

10 мин. Киев-Баскет - Антверпен 67:57

Гарретт нарушает правила в атаке, бельгийцы реализуют своё нападение. 25 секунд оставалось до конца четверти, но ни Киев-Баскет, ни Антверпен свои последние попытки не реализовали. Уходим на последний перерыв с преимуществом хозяев, но с впервые в матче проигранной четвертью.

9 мин. Киев-Баскет - Антверпен 67:53

После большого перерыва разладилась у нас игра на дальних бросках. Но ясно, что всё залетать и не могло. Сейчас ещё и Гаррет с линии штрафных забросил только один из двух.

9 мин. Киев-Баскет - Антверпен 66:53

Тиби с линии штрафных ложит три мяча подряд, сокращая немного разницу. Пока удерживаем плюс 13 мячей.

7 мин. Киев-Баскет - Антверпен 64:51

Гаррет дважды с линии "пенальти" попадает. Но и гости отвечают своей результативной атакой.

6 мин. Киев-Баскет - Антверпен 62:49

Неспортивный фол у Томпсона, что бельгийцы материализовали в четыре очка. К счастью, Войналович отвечает трёшкой и Скапинцев двумя баллами. Тайм-аут для Антверпена.

5 мин. Киев-Баскет - Антверпен 57:45

Вашингтон дважды с линии штрафной был точен, а Вудсон - дальним. Так держать!

4 мин. Киев-Баскет - Антверпен 52:43

Вообще разладилась игра у киевлян после большого перерыва. На счету подопечных Багатскиса лишь три очка за четыре минуты.

3 мин. Киев-Баскет - Антверпен 52:41

И ещё два точных из-за дуги для бельгийцев, на которые мы не отвечаем. Тайм-аут от киевского тренерского штаба.

2 мин. Киев-Баскет - Антверпен 52:35

Первыми во второй половине открывают счёт гости. Браун оформляет трёхочковый. Но тут же Кэффи зарабатывает два с фолом!

1 мин. Киев-Баскет - Антверпен 49:32

Стартовала третья четверть с владения киевлян.

Пока игра нашей команде даётся. К тому же, отлично идут трёхочковые у американцев Киев-Баскета. Складывается ощущение, что Антверпен до сих пор не может включиться в игру. Посмотрим, какими бельгийцы выйдут на площадку после перерыва.

Вторая четверть

10 мин. Киев-Баскет - Антверпен 49:32

До конца четверти больше никто не завершил свою атаку точным броском. Уходим на большой перерыв с преимуществом киевской команды.

9 мин. Киев-Баскет - Антверпен 49:32

Два с фолом от Крутвига. Бельгийцы чуть сократили счёт. Но тут же Вудсон снова точен из-за дуги!

8 мин. Киев-Баскет - Антверпен 46:29

Открытый баскетбол сейчас идёт. Антверпен уже активно встречает на чужой половине. Киевляне не тушуются и продолжают использовать дальнюю артиллерию. Только что Вудсон положил в корзину ещё три!

7 мин. Киев-Баскет - Антверпен 41:26

Вудсон также стреляет трёхочковыми! Вот это разбросались американцы киевской команды!

6 мин. Киев-Баскет - Антверпен 38:26

Гаррет с ассиста Кеффи из-за дуги ещё плюс три! Второй тайм-аут у гостей, а по счёту мы ведём уже плюс 12!

5 мин. Киев-Баскет - Антверпен 35:26

За одно владение Киев-Баскета у Антверпена два фола. Ещё и Свинга вывели на дугу, однако американец не попал. Зато Кеффи был точен!

4 мин. Киев-Баскет - Антверпен 32:26

Тяжелейшие два очка с разворота от Томпсона! Такое попадание дорого стоит! Но нужно при этом не забывать и отрабатывать в обороне!

3 мин. Киев-Баскет - Антверпен 30:22

Ещё одна хорошая защита у нас и второй данк у Аникенко! Гости тут же берут тайм-аут. Лишь два очка они взяли после малого перерыва.

3 мин. Киев-Баскет - Антверпен 28:22

Прекрасный данк от Аникенко и два с фолом от Свинга!

1 мин. Киев-Баскет - Антверпен 23:22

Отстояли мы первую атаку, но тут же ошиблись в своём выпаде, после чего Роджиес нас уже не простил.

Первая четверть

10 мин. Киев-Баскет - Антверпен 23:20

Ай-яй-яй! В последнюю минуту бельгийцы сделали рывок в плюс четыре, ещё и Свинг заработал на наше кольцо неспортивный фол. К счастью, ничего из него соперник выжать не смог. Уходим на первый перерыв в матче с шатким преимуществом в три балла.

10 мин. Киев-Басккет - Антверпен 23:16

Обмен неудачными атаками (у нас в авантюрный проход пошёл Томпсон), после чего Свинг у киевлян стал на линию штрафных и наконец-то принёс нам два очка!

9 мин. Киев-Баскет - Антверпен 21:16

Очень долго владели мячом бельгийцы и нашли-таки Роджиерса под щитом. Прибавляет "Антверпен" по игре в атаке и сокращает счёт понемногу.

8 мин. Киев-Баскет - Антверпен 19:12

Как же так? Казалось, отзащищался "Киев-Баскет", но при борьбе за подбор Вудсон нарушил правила у своего щита. И новый отсчёт времени для гостей.

6 мин. Киев-Баскет - Антверпен 17:10

Вудсон дважды с линии штрафных точен. В семь очков ведут киевляне.

5 мин. Киев-Баскет - Антверпен 15:10

Обмен трёхочковыми между командами. Затем Войналович стал на линию штрафных, но оба промазал. Хорошо хоть подбор за нами остался, после которого Кэффи забросил три! Но тут же двухочковый ответ Антперпена.

4 мин. Киев-Баскет - Антверпен 9:3

Вудсон забрасывает первую трёшку у киевлян сегодня! Чуть отрываемся от соперника уже в первой четверти.

3 мин. Киев-Баскет - Антверпен 4:3

И ещё плюс два от Скапинцева, но Браун на них отвечает каким-то безумным трёхочковым из угла площадки!

2 мин. Киев-Баскет - Антверпен 2:0

Вашингтон приносит хозяевам первые очки в матче во второй атаке. У бельгийцев с нападением в дебюте встречи не клеится.

1 мин. Киев-Баскет - Атверпен 0:0

Матч начался! Киевляне выигрывают первое вбрасывание.