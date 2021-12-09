Запорожье легко справляется с Черкасскими Мавпами, Химик вырвал победу у Николаева

Черкасские Обезьяны проиграли дома Запорожью в матче регулярного чемпионата Суперлиги Windrose – 71:83.

К середине игрового времени стартовой четверти поединка гости полностью адаптировались к сопернику и захватили игровое преимущество. Обезьяны попытались во второй четверти взять в свои руки контроль за игрой.

Гости отыграли утраченное во второй половине. После нескольких стартовых минут заключительной четверти запас запорожцев уже достигал 17-ти очков.

В параллельном матче Южненский Химик во второй раз в сезоне обыграл Николаев, нанеся поражение команде Вецваргаса на ее площадке 87:82.

Химик начал матч с рывка 19:8, который позволял в течение всей первой половины комфортно себя чувствовать. Тенденция не изменилась до конца матча — Химик уверенными действиями в атаке, в том числе дальними бросками, удерживал преимущество

СУПЕРЛИГА WINDROSE

Регулярный чемпионат

Черкасские Мавпы – Запорожье – 71:83 (19:28, 19:14, 13:19, 20:22)

Николаев - Химик 82:87 (15:27, 25:20, 18:24, 24:16)