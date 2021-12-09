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Запорожье легко справляется с Черкасскими Мавпами, Химик вырвал победу у Николаева
В обеих матчах лучше показали себя гости
фото - fbu.ua
Черкасские Обезьяны проиграли дома Запорожью в матче регулярного чемпионата Суперлиги Windrose – 71:83.
К середине игрового времени стартовой четверти поединка гости полностью адаптировались к сопернику и захватили игровое преимущество. Обезьяны попытались во второй четверти взять в свои руки контроль за игрой.
Гости отыграли утраченное во второй половине. После нескольких стартовых минут заключительной четверти запас запорожцев уже достигал 17-ти очков.
В параллельном матче Южненский Химик во второй раз в сезоне обыграл Николаев, нанеся поражение команде Вецваргаса на ее площадке 87:82.
Химик начал матч с рывка 19:8, который позволял в течение всей первой половины комфортно себя чувствовать. Тенденция не изменилась до конца матча — Химик уверенными действиями в атаке, в том числе дальними бросками, удерживал преимущество
СУПЕРЛИГА WINDROSE
Регулярный чемпионат
Черкасские Мавпы – Запорожье – 71:83 (19:28, 19:14, 13:19, 20:22)
Николаев - Химик 82:87 (15:27, 25:20, 18:24, 24:16)
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