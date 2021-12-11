  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Сакраменто минимально проигрывает Шарлотт, победы Индианы и Кливленда
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Сакраменто минимально проигрывает Шарлотт, победы Индианы и Кливленда

Баскетбол
Обновлено
(1 голосов)

Результаты тура НБА

НБА. Сакраменто минимально проигрывает Шарлотт, победы Индианы и Кливленда

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 10 на 11 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:

"Индиана" – "Даллас"

106 – 93 (22-26; 34-28; 26-26; 24-13)

"Шарлотт" – "Сакраменто"

124 – 123 (37-36; 32-35; 29-28; 26-24)

"Атланта" – "Бруклин"

105 – 113 (26-26; 29-26; 36-37; 14-24)

"Торонто" – "Нью-Йорк"

90 – 87 (31-14; 19-28; 19-23; 21-22)

"Миннесота" – "Кливленд"

106 – 123 (20-34; 24-31; 27-27; 35-31)

"Нью-Орлеан" – "Детройт"

109 – 93 (25-32; 29-23; 29-12; 26-26)

"Оклахома-Сити" – "Лейкерс"

95 – 116 (18-32; 27-32; 23-29; 27-23)

"Хьюстон" – "Милуоки"

114 – 123 (23-26; 42-32; 30-32; 19-33)

"Финикс" – "Бостон"

111 – 90 (25-24; 32-15; 27-30; 27-21)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...