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НБА. Сакраменто минимально проигрывает Шарлотт, победы Индианы и Кливленда
Результаты тура НБА
В ночь с 10 на 11 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:
"Индиана" – "Даллас"
106 – 93 (22-26; 34-28; 26-26; 24-13)
"Шарлотт" – "Сакраменто"
124 – 123 (37-36; 32-35; 29-28; 26-24)
"Атланта" – "Бруклин"
105 – 113 (26-26; 29-26; 36-37; 14-24)
"Торонто" – "Нью-Йорк"
90 – 87 (31-14; 19-28; 19-23; 21-22)
"Миннесота" – "Кливленд"
106 – 123 (20-34; 24-31; 27-27; 35-31)
"Нью-Орлеан" – "Детройт"
109 – 93 (25-32; 29-23; 29-12; 26-26)
"Оклахома-Сити" – "Лейкерс"
95 – 116 (18-32; 27-32; 23-29; 27-23)
"Хьюстон" – "Милуоки"
114 – 123 (23-26; 42-32; 30-32; 19-33)
"Финикс" – "Бостон"
111 – 90 (25-24; 32-15; 27-30; 27-21)
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