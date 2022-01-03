Черкасские Мавпы подписали центрового из Сербии

Черкасские Мавпы на официальном уровне сообщили о подписании контракта с 27-летним центровым Джоко Шаличем.

«У 26-летнего сербского баскетболиста солидный послужной список. Профессиональную карьеру Джоко начинал в белградском Партизане, за который отыграл пять сезонов. Также он играл за клубы Спарс (Босния), Сутьеска (Черногория), Геллиос (Словения), Динамик (Сербия).

Прошлый сезон Шалич провел в боснийском клубе Младост, где набирал 20,9 очка, делал 8,1 подбора и отдавал 2,0 передачи в среднем за матч в чемпионате Боснии.

Этот сезон Шалич начал в польском Щецине, за который отыграл 15 матчей в чемпионате Польши. В среднем за матч Джоко демонстрировал такую ​​статистику – 7,1 очка, 3,8 подбора», - пишет официальный сайт Мавп.

Черкасские Мавпы в турнирной таблице Суперлиги с показателем 5-17 опережают только МБК Николаев.