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Зрелищный данк форварда Детройта – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
Первую строку занял форвард Детройта Джош Джексон, который в победном матче против Милуоки забил мощный данк через ДеМаркуса Казинса.
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