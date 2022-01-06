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Победный трехочковый защитника Хьюстона – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты дня в НБА
фото - sg.news.yahoo.com
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
Ежедневную подборку возглавил защитник Хьюстона Кевин Портер-младший, который на последних секундах матча с Вашингтоном отправил в корзину победный мяч с трехочковой дистанции.
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