Прометей добыл волевую победу в первом матче 1/8 финала Еврокубка ФИБА

Женский Прометей победил на выезде в Бельгии Касторс Брен в первом матче топ-16 Еврокубка ФИБА – 93:92.

Старт поединка подарил оптимистические надежды болельщикам красных. Скоростных хозяев гости подавили мощной и быстрой игрой. В итоге преимущество за первую четверть девять очков. К большому перерыву хозяева смогли отыграть два из них.

До заключительной четверти Прометей контролировал игру и держал преимущество. Однако в заключительной 10-минутке ход событий изменился. На действиях гостей все больше сказывалась усталость.

Второй матч команды сыграют 20 января в Слобожанском.

ЕВРОКУБОК ФИБА

1/8 финала. Матч 1

Касторс Брен (Бельгия) – Прометей (Украина) – 92:93 (18:27, 21:19, 23:24, 30:23)