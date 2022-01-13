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Прометей добыл волевую победу в первом матче 1/8 финала Еврокубка ФИБА

Баскетбол
(1 голосов)

Матч получился захватывающим

Прометей добыл волевую победу в первом матче 1/8 финала Еврокубка ФИБА

Фото: БК Прометей / Автор неизвестен

Новина українською

Женский Прометей победил на выезде в Бельгии Касторс Брен в первом матче топ-16 Еврокубка ФИБА – 93:92.

Старт поединка подарил оптимистические надежды болельщикам красных. Скоростных хозяев гости подавили мощной и быстрой игрой. В итоге преимущество за первую четверть девять очков. К большому перерыву хозяева смогли отыграть два из них.

До заключительной четверти Прометей контролировал игру и держал преимущество. Однако в заключительной 10-минутке ход событий изменился. На действиях гостей все больше сказывалась усталость.

Второй матч команды сыграют 20 января в Слобожанском.

ЕВРОКУБОК ФИБА
1/8 финала. Матч 1

Касторс Брен (Бельгия) – Прометей (Украина) – 92:93 (18:27, 21:19, 23:24, 30:23)

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В статье: БК Прометей (Камянское)
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