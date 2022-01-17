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НБА. Миннесота разгромила Голден Стэйт, Юта не заметила Денвер

Баскетбол
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Результаты матчей дня в НБА

НБА. Миннесота разгромила Голден Стэйт, Юта не заметила Денвер

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Детройт – Финикс 108:135 (35:39, 19:25, 28:39, 26:32)

Сакраменто – Хьюстон 112:118 (21:29, 39:26, 28:30, 24:33)

Миннесота – Голден Стэйт 119:99 (30:22, 26:28, 35:31, 28:18)

Денвер – Юта 102:125 (33:37, 25:31, 30:23, 14:34)

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В статье: НБА Голден Стейт Уорриорз Миннесота Тимбервулвз
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