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НБА. Миннесота разгромила Голден Стэйт, Юта не заметила Денвер
Результаты матчей дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Детройт – Финикс 108:135 (35:39, 19:25, 28:39, 26:32)
Сакраменто – Хьюстон 112:118 (21:29, 39:26, 28:30, 24:33)
Миннесота – Голден Стэйт 119:99 (30:22, 26:28, 35:31, 28:18)
Денвер – Юта 102:125 (33:37, 25:31, 30:23, 14:34)
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