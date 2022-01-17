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Мощный данк одноклубника Леня – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты дня в НБА
фото - espn.com
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
Ежедневную подборку возглавил форвард Сакраменто Теренс Дэвис, который в матче с Хьюстон забил эффектный данк в быстром прорыве.
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