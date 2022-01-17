Американский баскетболист Днепра стал автором уникального достижения в истории Суперлиги

Разыгрывающий БК Днепр Ди Джей Купер первым в истории Суперлиги оформил трипл-даблы в двух матчах подряд.

В поединке с Будивельником (89:78) Купер за 32 минуты набрал 15 очков, собрал 14 подборов и отдал 14 результативных передач.

Спустя два дня в поединке с Черкасскими Мавпами (87:66) плеймейкер Днепра выдал еще один невероятный перформанс – 10 очков, 11 подборов и 10 передач.

Также Ди Джей Купер повторил достижение экс-защитника БК Киев Доминика Коулмена – только двум этим баскетболистам удавалось собрать за сезон в Суперлиге больше одного трипл-дабла.