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Американский баскетболист Днепра стал автором уникального достижения в истории Суперлиги

Баскетбол
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Навсегда вошел в историю

Американский баскетболист Днепра стал автором уникального достижения в истории Суперлиги

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Новина українською

Разыгрывающий БК Днепр Ди Джей Купер первым в истории Суперлиги оформил трипл-даблы в двух матчах подряд.

В поединке с Будивельником (89:78) Купер за 32 минуты набрал 15 очков, собрал 14 подборов и отдал 14 результативных передач.

Спустя два дня в поединке с Черкасскими Мавпами (87:66) плеймейкер Днепра выдал еще один невероятный перформанс – 10 очков, 11 подборов и 10 передач.

Также Ди Джей Купер повторил достижение экс-защитника БК Киев Доминика Коулмена – только двум этим баскетболистам удавалось собрать за сезон в Суперлиге больше одного трипл-дабла.

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В статье: баскетбол БК Днепр Баскетбольная Суперлига
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