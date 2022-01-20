Днепр обыграл Кривбасс, Николаев одержал победу над Харьковскими Соколами

В четверг, 20 января, состоялись два матча регулярного чемпионата Суперлиги Windrose, которыми стартовала 14-я игровая неделя.

Днепр выиграл третий матч из трех в этом году в Суперлиге, переиграв на выезде Кривбасс – 87:82. У победителей наиболее заметными стали Кравцов (20 очков), Бобров (15) и Купер (14 очков, 6 подборов, 9 передач).

В другом матче дня Николаев дома обыграл Харьковских Соколов, прервав 11-матчевую серию из поражений подряд. Хозяева лучше начали матч, но Соколы в концовке сравняли счет – 59:59. Последние минуты Николаев провел лучшеи в итоге 71:63.

Благодаря сегодняшним победам Днепр настиг Харьковских Соколов в турнирной таблице, а Николаев – Черкасские Мавп.