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Невероятный блок-шот новичка Оклахомы – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты дня в НБА
фото - basket-infos.com
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
Традиционную подборку возглавил центровой Оклахомы Джеремайя Робинсон-Эрл, который в матче с Чикаго эффектно заблокировал данк игрока Буллз.
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