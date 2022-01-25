Лейкерс могут обменять Уэстбрука в Хьюстон

Авторитетный инсайдер Марк Стейн сообщает, что Хьюстон открыт к сделке с Лейкерс по обмену звездного плеймейкера Рассела Уэстбрука.

Рокетс хотят получить от клуба из Лос-Анджелеса несколько драфт-пиков, а в обратном направлении может последовать Джон Уолл, который из-за проблем со здоровьем в последний раз выходил на площадку в апреле 2021 года.

По информации инсайдера, Уэстбрук в случае возвращения в Хьюстон не останется в клубе. Рокетс планируют выкупить его контракт.

Рассел Уэстбрук в первом сезоне после обмена в Лейкерс в среднем за игру набирает по 18,6 очка, 8,0 подбора и 7,8 передачи.