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Лейкерс могут обменять Уэстбрука в Хьюстон

Баскетбол
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Пока это только слухи

Лейкерс могут обменять Уэстбрука в Хьюстон

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Авторитетный инсайдер Марк Стейн сообщает, что Хьюстон открыт к сделке с Лейкерс по обмену звездного плеймейкера Рассела Уэстбрука.

Рокетс хотят получить от клуба из Лос-Анджелеса несколько драфт-пиков, а в обратном направлении может последовать Джон Уолл, который из-за проблем со здоровьем в последний раз выходил на площадку в апреле 2021 года.

По информации инсайдера, Уэстбрук в случае возвращения в Хьюстон не останется в клубе. Рокетс планируют выкупить его контракт.

Рассел Уэстбрук в первом сезоне после обмена в Лейкерс в среднем за игру набирает по 18,6 очка, 8,0 подбора и 7,8 передачи.

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В статье: НБА Рассел Уэстбрук Лос-Анджелес Лейкерс
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