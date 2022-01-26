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Дюрант не сыграет в Матче всех звезд НБА
Этого стоило ожидать
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает инсайдер Yahoo Sports Крис Хэйнс, звездный форвард Бруклина Кевин Дюрант из-за травмы второй год подряд не сыграет на Матче всех звезд.
Дюрант 15 января во время матча против Нью-Орлеана столкнулся с одноклубником и получил растяжение внутренней боковой связки левого колена.
Ожидается, что вернуться на площадку лидер Нетс сможет не ранее конца февраля, а Матч всех звезд пройдет 20 февраля в Кливленде.
Кевин Дюрант в текущем сезоне в среднем за игру набирает по 29,3 очка, 7,4 подбора и 5,8 передачи.
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