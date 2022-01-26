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Дюрант не сыграет в Матче всех звезд НБА

Баскетбол
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Дюрант не сыграет в Матче всех звезд НБА

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает инсайдер Yahoo Sports Крис Хэйнс, звездный форвард Бруклина Кевин Дюрант из-за травмы второй год подряд не сыграет на Матче всех звезд.

Дюрант 15 января во время матча против Нью-Орлеана столкнулся с одноклубником и получил растяжение внутренней боковой связки левого колена.

Ожидается, что вернуться на площадку лидер Нетс сможет не ранее конца февраля, а Матч всех звезд пройдет 20 февраля в Кливленде.

Кевин Дюрант в текущем сезоне в среднем за игру набирает по 29,3 очка, 7,4 подбора и 5,8 передачи.

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В статье: баскетбол НБА Кевин Дюрант
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