Дюрант не сыграет в Матче всех звезд НБА

Как сообщает инсайдер Yahoo Sports Крис Хэйнс, звездный форвард Бруклина Кевин Дюрант из-за травмы второй год подряд не сыграет на Матче всех звезд.

Дюрант 15 января во время матча против Нью-Орлеана столкнулся с одноклубником и получил растяжение внутренней боковой связки левого колена.

Ожидается, что вернуться на площадку лидер Нетс сможет не ранее конца февраля, а Матч всех звезд пройдет 20 февраля в Кливленде.

Кевин Дюрант в текущем сезоне в среднем за игру набирает по 29,3 очка, 7,4 подбора и 5,8 передачи.