Баскетболист НБА публично поддержал Украину в войне с Россией

Центровой клуба НБА Бостон Селтикс Энес Кантер на своей странице в Твиттере высказался о напряженной ситуации в мире.

«Эти два сумасшедших, Владимир Путин и Си Цзиньпин, представляют собой угрозу этому миру. Эта угроза почти так же опасна, как глобальное потепление.

Россия и Китай хотят разрушить демократию и экспортировать коммунизм в остальной мир. Поэтому важно, чтобы Украина и Тайвань получали поддержку», - написал Кантер.

These two lunatics, Vladimir Putin and Xi Jinping are a threat to this world that is almost as dangerous as global warming.#Russia & #China wants to destroy democracy and export communism to the rest of the world.

It is therefore important that #Ukraine and #Taiwan are supported pic.twitter.com/Gv4rjYZHXG