Лейкерс подписали двухлетний контракт со Стэнли Джонсоном

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил в своём "твиттере" о том, "Лос-Анджелес Лейкерс" подписали двухлетний контракт с форвардом Стэнли Джонсоном.

Последний 10-дневный контракт Джонсона истекает в среду. Ожидается, что новое соглашение будет подписано в четверг.

В этом сезоне Джонсон провел за "озёрников" 14 игр, в которых в среднем набирал 6,4 очка, 2,6 подбора, 1,3 передачи и 0,9 перехвата за игру.