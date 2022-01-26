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Лейкерс подписали двухлетний контракт со Стэнли Джонсоном

Баскетбол
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Статистика игрока выглядит многообещающе

Лейкерс подписали двухлетний контракт со Стэнли Джонсоном

Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен

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Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил в своём "твиттере" о том, "Лос-Анджелес Лейкерс" подписали двухлетний контракт с форвардом Стэнли Джонсоном.

Последний 10-дневный контракт Джонсона истекает в среду. Ожидается, что новое соглашение будет подписано в четверг.

В этом сезоне Джонсон провел за "озёрников" 14 игр, в которых в среднем набирал 6,4 очка, 2,6 подбора, 1,3 передачи и 0,9 перехвата за игру.

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В статье: Лос-Анджелес Лейкерс
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