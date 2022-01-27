Прометей уверенно обыграл Касторс Брен и вышел в топ-8 Еврокубка ФИБА

Прометей победил дома во втором матче 1/8 финала Еврокубка ФИБА бельгийский Касторс Брен и вышел в топ-8 турнира.

С первых секунд хозяева включали максимальные скорости и давление на соперника. Уже за стартовую 10-минутку Прометей оторвался вперед на 16 очков, а к большому перерыву прибавил еще 6 к общему отрыву.

Хозяева не разрешили гостям переломить ход борьбы в третьей четверти. Следовательно, в заключительной они уверенно довели матч до нужной победы.

Следовательно, с двумя победами над Касторс Брен Прометей вышел в топ-8, где его соперником станет победитель пары Мерсин (Турция) – Флам (Франция).

ЕВРОКУБОК ФИБА

1/8 финала. Матч 2

Прометей (Украина) – Касторс Брен (Бельгия) – 79:56 (27:11, 21:15, 23:19, 8:11)