Прометей добыл историческую победу в Лиге чемпионов

В четверг, 27 января "Прометей" в решающем, третьем матче плей-ин серии до двух побед обыграл в Иерусалиме израильский "Хапоэль".

Напомним, что в первом матче на своей площадке выиграл "Хапоэль" (95:70), ответная встреча в Запорожье завершился в пользу украинцев (82:79).

Теперь "Прометею" предстоит сыграть с испанской "Уникахой", румынским "Клуж-Напока" и бельгийским "Остенде".

Прометей - Хапоэль 85:75 (27:12, 16:24, 16:20, 26:19)