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Мощный данк Дэвиса череза Эмбиида – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты дня в НБА
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-5 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
Ежедневную подборку возглавил звездный центровой Лейкерс Энтони Дэвис, который в матче с Филадельфией забил сверху через Джоэля Эмбиида.
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