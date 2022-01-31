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В Киев-Баскете вспышка коронавируса – матч Кубка Европы под угрозой срыва

Баскетбол
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COVID-19 затронул украинский клуб

В Киев-Баскете вспышка коронавируса – матч Кубка Европы под угрозой срыва

Фото: БК Киев-Баскет / Автор неизвестен

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Положительные тесты на коронавирус перед серией матчей Кубка Европы ФИБА сдали пять баскетболистов Киев-Баскета – Джилан Вашингтон, Джефф Гаррет, Эйвери Вудсон, Бернард Томпсон и Андрей Войналович.

Также сообщается, что на самоизоляцию отправился весь тренерский штаб во главе с Айнарсом Багатскисом.

Киев-Баскет с 2 по 8 февраля должен провести в Кубке Европы ФИБА три выездных матча – против Реджаны, Антверпа и Крайльсхайма.

Руководство столичного клуба в настоящее время пытается договориться с ФИБА о переносе ближайшего поединка против Реджаны.

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В статье: БК Киев-Баскет Кубок Европы ФИБА коронавирус
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Источник:
Basket.com.ua

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