Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Киев-Баскете вспышка коронавируса – матч Кубка Европы под угрозой срыва
COVID-19 затронул украинский клуб
Фото: БК Киев-Баскет / Автор неизвестен
Положительные тесты на коронавирус перед серией матчей Кубка Европы ФИБА сдали пять баскетболистов Киев-Баскета – Джилан Вашингтон, Джефф Гаррет, Эйвери Вудсон, Бернард Томпсон и Андрей Войналович.
Также сообщается, что на самоизоляцию отправился весь тренерский штаб во главе с Айнарсом Багатскисом.
Киев-Баскет с 2 по 8 февраля должен провести в Кубке Европы ФИБА три выездных матча – против Реджаны, Антверпа и Крайльсхайма.
Руководство столичного клуба в настоящее время пытается договориться с ФИБА о переносе ближайшего поединка против Реджаны.
Популярное сейчас
- Довбику будет сложно перейти в ТОП-клуб. Объясняет медицинская наука
- Казахстан - Украина. Анонс и прогноз на четвертьфинал Евро-2022 по футзалу
- Трансферы Супряги и Игнатенко, феерия Салаха, скандал с игроком МЮ. Главные новости за 30 января
- Прометей добыл историческую победу в Лиге чемпионов
- Невероятная жена Артема Кравца красиво отдыхает с мужем в Париже. ФОТО
- Джорджина Родригес наплевала на родных после начала отношений с Криштиану Роналду