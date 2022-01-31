В Киев-Баскете вспышка коронавируса – матч Кубка Европы под угрозой срыва

Положительные тесты на коронавирус перед серией матчей Кубка Европы ФИБА сдали пять баскетболистов Киев-Баскета – Джилан Вашингтон, Джефф Гаррет, Эйвери Вудсон, Бернард Томпсон и Андрей Войналович.

Также сообщается, что на самоизоляцию отправился весь тренерский штаб во главе с Айнарсом Багатскисом.

Киев-Баскет с 2 по 8 февраля должен провести в Кубке Европы ФИБА три выездных матча – против Реджаны, Антверпа и Крайльсхайма.

Руководство столичного клуба в настоящее время пытается договориться с ФИБА о переносе ближайшего поединка против Реджаны.