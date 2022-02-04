Будивельник громит Одессу, Черкасские Мавпы вырвали победу у Химика

Будивельник одержал разгромную победу над Одессой со счетом 86:68 в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги Windrose.

Всю первую четверть гости держались на равных с Будивельником, но в концовке первой десятиминутки хозяева увеличили свое преимущество до 10 очков. Вторую четверть Будивельник провел с запасом, но в концовке Одесса сократила отставание от соперника – 43:39.

В третьей четверти хозяева быстро вернули себе преимущество до 20 очков и смогли удержать его до конца матча.

В параллельном матче Черкасские Мавпы принимали Химик.

Со старта команды взяли высокий темп и не отпускали друг друга в отрыв. Во втором периоде Химик добавил, однако Мавпы успешно отвечали своими результативными атаками.

После перерыва игра почти не изменилась, а команды продолжили отвечать точными бросками. На время хозяевам удалось оторваться от Химика на 6 очков, однако южненцы почти сразу же сумели отыграться. Все разрешилось на заключительных секундах матча. Черкасские Мавпы сумели победить благодаря Игорю Сергееву, который подправил мяч в корзину за 6 секунд до конца матча. Химик ответить затруднился.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

Черкасские Мавпы – Химик 80:78 (22:20, 20:19, 16:13, 22:26)

Будивельник – Одесса 88:68 (24:16, 19:23, 25:14, 20:15)