  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Будивельник громит Одессу, Черкасские Мавпы вырвали победу у Химика
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Будивельник громит Одессу, Черкасские Мавпы вырвали победу у Химика

Баскетбол
(1 голосов)

В обеих матчах лучшими были хозяева

Будивельник громит Одессу, Черкасские Мавпы вырвали победу у Химика

фото - golos.ua

Новина українською

Будивельник одержал разгромную победу над Одессой со счетом 86:68 в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги Windrose.

Всю первую четверть гости держались на равных с Будивельником, но в концовке первой десятиминутки хозяева увеличили свое преимущество до 10 очков. Вторую четверть Будивельник провел с запасом, но в концовке Одесса сократила отставание от соперника – 43:39.

В третьей четверти хозяева быстро вернули себе преимущество до 20 очков и смогли удержать его до конца матча.

В параллельном матче Черкасские Мавпы принимали Химик.

Со старта команды взяли высокий темп и не отпускали друг друга в отрыв. Во втором периоде Химик добавил, однако Мавпы успешно отвечали своими результативными атаками.

После перерыва игра почти не изменилась, а команды продолжили отвечать точными бросками. На время хозяевам удалось оторваться от Химика на 6 очков, однако южненцы почти сразу же сумели отыграться. Все разрешилось на заключительных секундах матча. Черкасские Мавпы сумели победить благодаря Игорю Сергееву, который подправил мяч в корзину за 6 секунд до конца матча. Химик ответить затруднился.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

Черкасские Мавпы – Химик 80:78 (22:20, 20:19, 16:13, 22:26)

Будивельник – Одесса 88:68 (24:16, 19:23, 25:14, 20:15)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: БК Химик (Южный) БК Будивельник (Киев) БК Одесса Черкасские Мавпы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...