Одесса легко разобралась с Николаевом в матче Суперлиги

В рамках регулярного чемпионата Суперлиги "Одесса" уверенно на домашней площадке обыграла "Николаев". Матч завершилсся со счетом 75:66.

Хозяева с первых минут хлынули в атаку и выиграли стартовую четверть. Во второй изменений не произошло и одесситы продолжали наращивать преимущество. В третей 10-минутке гости смогли немного сократить отставание и подарить надежду своим болельщикам на победу. Чуда не произошло и Одесса довела матч до победы.

Самым результативным игроком встречи стал Томс Лейманис из "Одессы", который набрал 20 очков.

Суперлига. Регулярный чемпионат

"Одесса" – "Николаев" – 75:66 (18:17, 21:15, 16:18, 20:16)