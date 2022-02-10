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Одесса легко разобралась с Николаевом в матче Суперлиги
Хозяева контролировали игру
фото - БК Одесса
В рамках регулярного чемпионата Суперлиги "Одесса" уверенно на домашней площадке обыграла "Николаев". Матч завершилсся со счетом 75:66.
Хозяева с первых минут хлынули в атаку и выиграли стартовую четверть. Во второй изменений не произошло и одесситы продолжали наращивать преимущество. В третей 10-минутке гости смогли немного сократить отставание и подарить надежду своим болельщикам на победу. Чуда не произошло и Одесса довела матч до победы.
Самым результативным игроком встречи стал Томс Лейманис из "Одессы", который набрал 20 очков.
Суперлига. Регулярный чемпионат
"Одесса" – "Николаев" – 75:66 (18:17, 21:15, 16:18, 20:16)
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