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Одесса легко разобралась с Николаевом в матче Суперлиги

Баскетбол
(1 голосов)

Хозяева контролировали игру

Одесса легко разобралась с Николаевом в матче Суперлиги

фото - БК Одесса

Новина українською

В рамках регулярного чемпионата Суперлиги "Одесса" уверенно на домашней площадке обыграла "Николаев". Матч завершилсся со счетом 75:66.

Хозяева с первых минут хлынули в атаку и выиграли стартовую четверть. Во второй изменений не произошло и одесситы продолжали наращивать преимущество. В третей 10-минутке гости смогли немного сократить отставание и подарить надежду своим болельщикам на победу. Чуда не произошло и Одесса довела матч до победы.

Самым результативным игроком встречи стал Томс Лейманис из "Одессы", который набрал 20 очков.

Суперлига. Регулярный чемпионат

"Одесса" – "Николаев" – 75:66 (18:17, 21:15, 16:18, 20:16)

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В статье: МБК Николаев БК Одесса
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