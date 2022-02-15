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Медведенко: "Пошел слух, что Суперлигу остановят"
Пока все неофициально
фото - fbu.ua
Двукратный чемпион НБА Станислав Медведенко на своей странице в Facebook сообщил, что Федерация баскетбола Украины может прервать регулярный чемпионат Суперлиги на фоне слухов о вторжении в страну российских войск.
Из-за возможного вторжения России в Украину некоторые клубы Суперлиги расстались с американскими легионерами. Речь о Кривбассе, Киев-Баскете и Харьковских Соколах, также есть потери у Днепра, Черкасских Мавп и Химика.
В регулярном чемпионате Суперлиги с показателем 25-0 лидирует БК Прометей, следом идут Будивельник (22-8) и Киев-Баскет (18-9).
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