Киев-Баскет получил техническое поражение за неявку на матч Кубка Европы ФИБА

Федерация баскетбола Украины сообщила, что Киев-Баскету засчитано техническое поражение (0:20) за неявку на перенесенный матч 5-го тура второго группового этапа Кубка Европы ФИБА против Реджо-Эмилии.

Главный тренер Киев-Баскета Айнарс Багатскис отметил, что в ФИБА-Европа с пониманием отнеслись к ситуации в клубе, который из-за угрозы военного вторжения России в Украину расстался практически со всеми легионерами.

«Мы получили подтверждение, что можем не ехать на матч. ФИБА вошла в наше положение. Сегодня на тренировке у нас было пять игроков», - сказал Багатскис.

Киев-Баскет 11 февраля после победы Реджо-Эмилии над Крайльсхаймом (79:70) досрочно потерял шансы на выход в четвертьфинал Кубка Европы ФИБА.