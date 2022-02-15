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Киев-Баскет получил техническое поражение за неявку на матч Кубка Европы ФИБА
Просто не было смысла
Фото: БК Киев-Баскет / Автор неизвестен
Федерация баскетбола Украины сообщила, что Киев-Баскету засчитано техническое поражение (0:20) за неявку на перенесенный матч 5-го тура второго группового этапа Кубка Европы ФИБА против Реджо-Эмилии.
Главный тренер Киев-Баскета Айнарс Багатскис отметил, что в ФИБА-Европа с пониманием отнеслись к ситуации в клубе, который из-за угрозы военного вторжения России в Украину расстался практически со всеми легионерами.
«Мы получили подтверждение, что можем не ехать на матч. ФИБА вошла в наше положение. Сегодня на тренировке у нас было пять игроков», - сказал Багатскис.
Киев-Баскет 11 февраля после победы Реджо-Эмилии над Крайльсхаймом (79:70) досрочно потерял шансы на выход в четвертьфинал Кубка Европы ФИБА.
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