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НБА. Финикс обыграл Клипперс, успехи Милуоки и Бостона

Баскетбол
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Результаты матчей дня в НБА

НБА. Финикс обыграл Клипперс, успехи Милуоки и Бостона

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Майами – Даллас 99:107 (28:23, 31:28, 19:30, 21:26)

Филадельфия – Бостон 87:135 (22:32, 20:37, 16:32, 29:34)

Атланта – Кливленд 124:116 (34:36, 32:25, 28:29, 30:26)

Нью-Орлеан – Мемфис 109:121 (27:37, 26:28, 30:28, 26:28)

Милуоки – Индиана 128:119 (34:27, 35:36, 30:31, 29:25)

Миннесота – Шарлотт 126:120 OT (27:24, 25:34, 26:29, 30:21, 18:12)

Финикс – Клипперс 103:96 (22:26, 31:21, 28:25, 22:24)

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В статье: НБА Финикс Санз Милуоки Бакс
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