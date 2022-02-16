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НБА. Финикс обыграл Клипперс, успехи Милуоки и Бостона
Результаты матчей дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Майами – Даллас 99:107 (28:23, 31:28, 19:30, 21:26)
Филадельфия – Бостон 87:135 (22:32, 20:37, 16:32, 29:34)
Атланта – Кливленд 124:116 (34:36, 32:25, 28:29, 30:26)
Нью-Орлеан – Мемфис 109:121 (27:37, 26:28, 30:28, 26:28)
Милуоки – Индиана 128:119 (34:27, 35:36, 30:31, 29:25)
Миннесота – Шарлотт 126:120 OT (27:24, 25:34, 26:29, 30:21, 18:12)
Финикс – Клипперс 103:96 (22:26, 31:21, 28:25, 22:24)
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