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Мощный данк Эмбиида после разворота – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты дня в НБА
фото - inquirer.com
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
Традиционную подборку возглавил звездный центровой Джоэль Эмбиид, который в матче с Бостоном эффектным финтом разобрался с Эрлом Хорфордом и отправил мяч в корзину броском сверху.
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