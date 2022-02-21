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Команда ЛеБрона с 50-ю очками Карри победила в Матче всех звезд

Баскетбол
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В Кливленде завершен традиционный Звездный уик-энд НБА

Команда ЛеБрона с 50-ю очками Карри победила в Матче всех звезд

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В главном событии Матча всех звезд Команда ЛеБрона Джеймса со счетом 163:160 обыграла Команду Кевина Дюранта, который не принимал участия в игре из-за травмы.

Победный бросок забросил сам ЛеБрон, а главным героем матча стал плеймейкер Голден Стэйта Стефен Карри, который реализовал рекордные в истории 16 трехочковых и набрал 50 очков.

Именно Карри стал MVP Матча всех звезд и получил приз имени Коби Брайанта.

Команда ЛеБрона – Команда Дюранта 163:160 (47:45, 46:49, 45:45, 25:21)

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В статье: баскетбол НБА Стефен Карри Матч всех звезд
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