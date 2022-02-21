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ФИБА отложила на лето второй матч отбора на ЧМ-2023 между Украиной и Испанией
Разумное решение
фото - ФБУ
Испанская федерация баскетбола сообщила, что запланированный в Киеве на 27 февраля матч отбора на ЧМ-2022 между Украиной и Испанией из-за угрозы вторжения российских войск в Украину перенесен на июнь.
«Мы были готовы сыграть два матча этого квалификационного окна, но считаем, что ФИБА приняла наиболее правильное и ответственное решение.
Мы сожалеем о ситуации, которую переживают наши друзья в Украине, и верим, что они смогут вернуться к нормальной жизни как можно скорее», - отметил президент Испанской федерации Хорхе Гарбахоса.
По словам Гарбахосы, Испания была готова отыграть оба матча в феврале в Кордобе, но в Федерации баскетбола Украины отвергли такой сценарий.
Первый матч между Испанией и Украиной в рамках отбора на чемпионат мира 2023 года состоится 24 февраля.
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