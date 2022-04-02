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НБА. Вашингтон уверенно побеждает Даллас, поражение Милуоки и Финикс
Результаты тура НБА
В ночь с 1 на 2 апреля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" – "Даллас"
135 – 103 (41-30; 26-23; 27-25; 41-25)
"Орландо" – "Торонто"
89 – 102 (23-29; 23-30; 17-26; 26-17)
"Бостон" – "Индиана"
128 – 123 (37-28; 31-33; 28-30; 32-32)
"Мемфис" – "Финикс"
122 – 114 (34-23; 20-27; 30-33; 38-31)
"Милуоки" – "Клипперс"
119 – 153 (30-34; 32-39; 26-41; 31-39)
"Оклахома-Сити" – "Детройт"
101 – 110 (20-21; 32-34; 14-28; 35-27)
"Хьюстон" – "Сакраменто"
117 – 122 (41-26; 21-31; 29-29; 26-36)
"Сан-Антонио" – "Портленд"
130 – 111 (34-29; 43-20; 24-32; 29-30)
"Денвер" – "Миннесота"
130 – 136 (35-40; 30-30; 29-28; 36-38)
"Лейкерс" – "Нью-Орлеан"
111 – 114 (25-30; 25-20; 37-36; 24-28)
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