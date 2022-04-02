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Стефен Карри из-за травмы выбыл до конца регулярного чемпионата
Лидер Голден Стэйт вернется уже в плей-офф
Фото: NBA
Разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри выбыл до конца регулярного чемпионата НБА из-за повреждения связок в левой ноге. Он получил травму 16 марта в матче против "Бостон Селтикс".
1 апреля, после двух недель восстановления, команда объявила о том, что защитник выбыл до конца регулярного чемпионата. До травмы Карри набирал в среднем по 25.5 очков, 5.2 подбора и 6.3 ассиста за игру.
"Голден Стэйт" сейчас идут на третьем месте в западной конференции НБА, отставая от вторых "Мемфис Гриззлис" на 7 побед. До конца сезона команде предстоит сыграть еще 5 матчей.
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