Уэстбрук о фанатах Лейкерс: Я не обращаю внимание на эту толпу

Игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" Расселл Уэстбрук дал интервью после поражения команды от "Нью-Орлеан Пеликанс" со счетом 111:114. Вот что он ответил на вопрос о том, как игроки чувствуют себя, когда отношение болельщиков изменяется по ходу игры:

"Я не обращаю внимание на эту толпу, честно говоря".

В этом сезоне Расселл Уэстбрук набирает 18.2 очка, 7.4 подбора и 7.1 ассиста в среднем за игру.

"Лейкерс" проиграли последние пять матчей регулярного чемпионата НБА и идут на 11 месте в чемпионате. Они отстают от "Сан-Антонио Сперс", идущих десятыми, в зоне плей-ин, на одну победу.