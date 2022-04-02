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Уэстбрук о фанатах Лейкерс: Я не обращаю внимание на эту толпу

Баскетбол
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Команда из Лос-Аджелеса проиграла 5 матчей подряд

Уэстбрук о фанатах Лейкерс: Я не обращаю внимание на эту толпу

Фото: Sportscasting

UA-Футбол
Новина українською

Игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" Расселл Уэстбрук дал интервью после поражения команды от "Нью-Орлеан Пеликанс" со счетом 111:114. Вот что он ответил на вопрос о том, как игроки чувствуют себя, когда отношение болельщиков изменяется по ходу игры:

"Я не обращаю внимание на эту толпу, честно говоря".

В этом сезоне Расселл Уэстбрук набирает 18.2 очка, 7.4 подбора и 7.1 ассиста в среднем за игру.

"Лейкерс" проиграли последние пять матчей регулярного чемпионата НБА и идут на 11 месте в чемпионате. Они отстают от "Сан-Антонио Сперс", идущих десятыми, в зоне плей-ин, на одну победу.

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В статье: НБА Лос-Анджелес Лейкерс Расселл Уэстбрук
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