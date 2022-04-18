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Лейкерс не станет обменивать Уэстбрука на Хэйворда

Баскетбол
(1 голосов)

Обмен не состоится

Лейкерс не станет обменивать Уэстбрука на Хэйворда

Фото: Sportscasting

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"Лос-Анджелес Лейкерс" не станет обменивать разыгрывающего Расселла Уэстбрука на Гордона Хэйворда и Терри Розира в "Шарлотт Хорнетс", сообщил инсайдер Марк Стейн в своих социальных сетях. Ранее Стейн сообщал, что подобный момент возможен.

Как сообщает источник, "Лейкерс" не хочет обменивать Уэстбрука на игрока, которого преследуют травмы на протяжении последних нескольких сезонов.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Уэстбрук принял участие в 78 матчах, в которых в среднем набирал 18,5 очка, совершал 7,4 подбора и отдавал 7,1 передачи.

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В статье: Лос-Анджелес Лейкерс Расселл Уэстбрук
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