Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лейкерс не станет обменивать Уэстбрука на Хэйворда
Обмен не состоится
Фото: Sportscasting
"Лос-Анджелес Лейкерс" не станет обменивать разыгрывающего Расселла Уэстбрука на Гордона Хэйворда и Терри Розира в "Шарлотт Хорнетс", сообщил инсайдер Марк Стейн в своих социальных сетях. Ранее Стейн сообщал, что подобный момент возможен.
Как сообщает источник, "Лейкерс" не хочет обменивать Уэстбрука на игрока, которого преследуют травмы на протяжении последних нескольких сезонов.
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Уэстбрук принял участие в 78 матчах, в которых в среднем набирал 18,5 очка, совершал 7,4 подбора и отдавал 7,1 передачи.
Популярное сейчас
- Несокрушимые. Азов показал ВИДЕО рейда спецотряда в Мариуполе
- Плюс 300 солдат и 80 единиц техники. Новые данные Генштаба о потерях россиян
- Россияне нанесли ракетный удар по Львову
- Легенда Филадельфии Чарльз Баркли: На Хардене большее давление, чем на любого другого игрока в плей-офф НБА
- Украинская рок-группа THE HARDKISS представила новый клип на песню о событиях в Украине. ВИДЕО
- Отсутствие позиции - тоже активная позиция. Коля Серга обратился к Регине и другим блогерам рф