Лейкерс не станет обменивать Уэстбрука на Хэйворда

"Лос-Анджелес Лейкерс" не станет обменивать разыгрывающего Расселла Уэстбрука на Гордона Хэйворда и Терри Розира в "Шарлотт Хорнетс", сообщил инсайдер Марк Стейн в своих социальных сетях. Ранее Стейн сообщал, что подобный момент возможен.

Как сообщает источник, "Лейкерс" не хочет обменивать Уэстбрука на игрока, которого преследуют травмы на протяжении последних нескольких сезонов.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Уэстбрук принял участие в 78 матчах, в которых в среднем набирал 18,5 очка, совершал 7,4 подбора и отдавал 7,1 передачи.