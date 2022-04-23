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Скотти Барнс – новичок года в НБА
Второе место занял Эван Мобли из Кливленда
Фото: CP24
Форвард "Торонто Рэпторс" Скотти Барнс получил приз лучшему новичку сезона в НБА. Он получил 378 баллов в головании. Второе место с 363 баллами занял центровой "Кливленд Кавальерс" Эван Мобли.
Как отмечает NBA Communications, разница в 15 баллов между первым и вторым местами в итоговом голосовании за награду – наименьшая за 19 лет. Барнса выбрали на драфте-2021 под четвертым пиком, Мобли – под третьим.
The 15-point difference between the NBA Rookie of the Year winner (Scottie Barnes) and the second-place finisher (Evan Mobley) is the smallest margin since the current voting format began 19 years ago.— NBA Communications (@NBAPR) April 23, 2022
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Full voting results ⬇️ pic.twitter.com/LWhlYARDcX
Третьим в голосовании стал Кейд Каннингем из "Детройта", четвертым – Джейлен Грин из "Хьюстона". Пятый – Франц Вагнер из "Орландо", шестой – Херберт Джонс из "Нового Орлеана".
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