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Скотти Барнс – новичок года в НБА

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(1 голосов)

Второе место занял Эван Мобли из Кливленда

Скотти Барнс – новичок года в НБА

Фото: CP24

UA-Футбол
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Форвард "Торонто Рэпторс" Скотти Барнс получил приз лучшему новичку сезона в НБА. Он получил 378 баллов в головании. Второе место с 363 баллами занял центровой "Кливленд Кавальерс" Эван Мобли.

Как отмечает NBA Communications, разница в 15 баллов между первым и вторым местами в итоговом голосовании за награду – наименьшая за 19 лет. Барнса выбрали на драфте-2021 под четвертым пиком, Мобли – под третьим.

Третьим в голосовании стал Кейд Каннингем из "Детройта", четвертым – Джейлен Грин из "Хьюстона". Пятый – Франц Вагнер из "Орландо", шестой – Херберт Джонс из "Нового Орлеана".

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В статье: НБА Торонто Рэпторс Кливленд Кавальерс
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