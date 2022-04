Скотти Барнс – новичок года в НБА

Форвард "Торонто Рэпторс" Скотти Барнс получил приз лучшему новичку сезона в НБА. Он получил 378 баллов в головании. Второе место с 363 баллами занял центровой "Кливленд Кавальерс" Эван Мобли.

Как отмечает NBA Communications, разница в 15 баллов между первым и вторым местами в итоговом голосовании за награду – наименьшая за 19 лет. Барнса выбрали на драфте-2021 под четвертым пиком, Мобли – под третьим.

The 15-point difference between the NBA Rookie of the Year winner (Scottie Barnes) and the second-place finisher (Evan Mobley) is the smallest margin since the current voting format began 19 years ago.



