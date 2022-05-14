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Стефен Карри о Мемфис Гриззлис: Они на этом уровне надолго
Похвала Гриззлис от трёхкратного чемпиона НБА
Фото: Golden State of Mind
Стефен Карри о противостоянии с "Мемфис Гриззлис" в полуфинале Западной конференции НБА, которое закончилось победой "Голден Стэйт" со счетом 4:2:
"Я очень уважаю каждого игрока их команды, в свете того, как они организованы как команда, как талантлив каждый из них по-отдельности. У них очень много энергии, очень много потенциала, чтобы побеждать на высочайшем уровне. Они заняли место выше нас не просто так, они невероятно провели регулярный чемпионат, доминировали на протяжении 82 игр.
Для нас, победить их – почетно. У нас есть понимание того, что они сделали нас лучше, мы точно сделали их лучше. Кто знает, что произойдет в будущем, но они на этом уровне надолго, хотя бы потому что у них есть много незавершенных дел".
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