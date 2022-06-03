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В НБА опровергли информацию об увеличении числа участников

Баскетбол
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В НБА опровергли информацию об увеличении числа участников

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Комиссар НБА Адам Сильвер опроверг информацию о возможном расширении числа участников НБА в 2024 году.

"Слухи о расширении лиги в 2024 году не соответствуют действительности. Сейчас мы не обсуждаем этот вопрос. Но рано или поздно лига обязательно будет расширена", — цитирует Адама Сильвера журналист Кит Смит в своих социальных сетях.

Ранее СМИ сообщали, что лигу ждёт расширение в 2024 году после истечения срока действующего коллективного соглашения.

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В статье: НБА
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