Украинский Прометей в следующем сезоне примет участие в розыгрыше Еврокубка. Об этом сообщается на официальном сайте Евролиги.

Полный состав участников Еврокубка в сезоне 2022/23:

"Прометей" (Украина), "Хапоэль Тель-Авив" (Израиль), "Лондон Лайонс" (Англия), "Париж" (Франция), "Бурсаспор" (Турция), "Будучность" (Черногория), "Ховентуд" ( Испания), "Цедевита-Олимпия" (Словения), "Гран-Канария" (Испания), "Бурж" (Франция), "Ульм" (Германия), "Гамбург" (Германия), "Промитеас" (Греция), " Тренто" (Италия), "Литкабелис" (Литва), "Шленск" (Польша), "Тюрк Телеком" (Турция), "Клуж" (Румыния), "Венеция" (Италия), "Брешия" (Италия).

В прошлом сезоне Прометей представлял Украину в главном еврокубковом турнире ФИБА – Лиге чемпионов. Команда из Днепра успешно преодолела квалификацию, первый групповой этап, но снялась с розыгрыша турнира на этапе раунда Top-16, имея хорошие шансы на выход в плейоф.