Лейкерс хотят выменять защитника Вашингтона Брэдли Била

"Лос-Анджелес Лейкерс" заинтересованы в подписании атакующего защитника "Вашингтон Уизардс" Брэдли Била. По информации журналиста Кевина О`Коннора, калифорнийская команда намерена использовать в обмене гарда Расселла Уэстбрука и пики первого раунда 2027 и 2029 годов.

Контракт Била истекает текущим летом, и "Вашингтон" имеет возможность предложить Брэдли новое соглашение на пять лет и 246 миллионов долларов. Это произойдет, если игрок откажется от продления текущего контракта на следующий сезон.

В прошедшем сезоне НБА Брэдли Бил сыграл всего 40 матчей регулярного чемпионата, набирая по 23.2 очка, 4.7 подбора и 6.6 ассиста. Расселл Уэстбрук же сыграл 78 игр, набирая по 18.5 очков, 7.4 подбора и 7.1 ассиста.