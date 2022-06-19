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Кармело Энтони может покинуть Лейкерс ради Бруклин Нетс

Баскетбол
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В легендарном форварде заинтересован Кевин Дюрант

Кармело Энтони может покинуть Лейкерс ради Бруклин Нетс

Фото: Bleacher Report

UA-Футбол
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Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Кармело Энтони покинет команду в ближайшее межсезонье в качестве свободного агента. Как сообщает издание Heavy, легендарный игрок интересен обоим клубам из его родного Нью-Йорка: "Никс" и "Бруклин Нетс".

Кармело ведет переговоры о возращении в "Никс", за которых играл с 2011 по 2017 годы. Однако, по информации издания, Энтони интересен лично лидеру "Бруклина" Кевину Дюренту. Более того, ранее игрок "Нетс" уже просил организацию выменять Кармело, но получил отказ.

В прошедшем регулярном сезоне Энтони провел 69 игр регулярного чемпионата в которых набирал по 13.3 очка, 4.2 подбора и 1 ассист за игру. За семь сезонов в "Нью-Йорке" он сыграл 412 игр, в среднем набирая по 24.7 очка, 7 подборов и 3.2 ассиста.

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В статье: НБА Лос-Анджелес Лейкерс Бруклин Нетс Нью-Йорк Никс Кармело Энтони
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