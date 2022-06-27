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Шакил О'Нил хочет приобрести один из клубов НБА

Баскетбол
(1 голосов)

Пока владельцы не горят желанием его продавать

Шакил О'Нил хочет приобрести один из клубов НБА

Фото: instagram.com/shaq

Новина українською

Эксперт НБА Шакил О'Нил рассказал о своём желании приобрести франшизу "Орландо Мэджик".

"Слушайте, мы все ещё управляем франшизой "Мэджик". Если семья Девос хочет продать клуб, то мы готовы начать переговоры прямо сейчас. Это послание семье Девос. Если вы готовы продать "Мэджик", то продайте её тому, кто выведет франшизу на новый уровень. Это мы. Это Деннис Скотт, он подберёт команду. Умные и толковые люди с нашим опытом не допустят ошибок", — приводит слова О'Нила FadeawayWorld.

Шакил О'Нил в НБА выступал за "Орландо Мэджик", "Лос-Анджелес Лейкерс", "Майами Хит", "Финикс Санз", "Кливленд Кавальерс" и "Бостон Селтикс". В составе "Лейкерс" и "Хит" он в сумме завоевал четыре чемпионских титула.

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В статье: Шакил О'Нил
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