Сборная Украины по баскетболу одержала победу над Северной Македонией в квалификации на ЧМ-2023

Сборная Украины сыграла 5-й матч первого раунда квалификации ЧМ-2023 с Северной Македонией и принесла в копилку вторую победу.

Чемпионат мира-2023. Квалификация

Скопье, Северная Македония

Северная Македония - Украина 68:73 (21:35, 16:12, 16:10, 15:16)

Наша сборная отлично начала матч. Уже после первой четверти она вышла вперед на 14 очков.

Вторая четверть получилась менее результативной, наша команда промахнулась 8 трехочковых подряд, но все же пошла на большой перерыв со счетом - 47:37.

После большого перерыва сборная Украины набрала всего 10 очков за четверть.

Получив преимущество после рывка на старте игры, наша команда сбавила обороты в трех следующих и в итоге сборная Украины во второй раз в отборе победила команду Северной Македонии — 73:68.

Следующий матч сборная Украины сыграет против команды Испании в Риге 7 июля.