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Сборная Украины по баскетболу одержала победу над Северной Македонией в квалификации на ЧМ-2023
Это уже пятый матч для команды
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Сборная Украины сыграла 5-й матч первого раунда квалификации ЧМ-2023 с Северной Македонией и принесла в копилку вторую победу.
Чемпионат мира-2023. Квалификация
Скопье, Северная Македония
Северная Македония - Украина 68:73 (21:35, 16:12, 16:10, 15:16)
Наша сборная отлично начала матч. Уже после первой четверти она вышла вперед на 14 очков.
Вторая четверть получилась менее результативной, наша команда промахнулась 8 трехочковых подряд, но все же пошла на большой перерыв со счетом - 47:37.
После большого перерыва сборная Украины набрала всего 10 очков за четверть.
Получив преимущество после рывка на старте игры, наша команда сбавила обороты в трех следующих и в итоге сборная Украины во второй раз в отборе победила команду Северной Македонии — 73:68.
Следующий матч сборная Украины сыграет против команды Испании в Риге 7 июля.
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