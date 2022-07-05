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Святослав Михайлюк установил личный рекорд результативности за сборную

Баскетбол
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Святослав Михайлюк установил личный рекорд результативности за сборную

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник Торонто Святослав Михайлюк установил личный рекорд результативности сборной Украины.

Он стал самым результативным игроком матча квалификации на чемпионат мира-2023 против Северной Македонии.

Михайлюк провел на площадке 24 минуты 15 секунд. За это время он набрал 24 очка (2/6 двухочковых, 6/12 трехочковых, 2/2 штрафных), сделал 3 подбора и 1 перехват. РЭ составил 17.

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В статье: Святослав Михайлюк
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Источник:
ФБУ

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