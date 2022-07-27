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Женская сборная Украины уступила Литве в Лиге наций
Украинкам не хватило совсем немного
фото - fiba.basketball
Женская сборная Украины U-23 потерпела поражение в матче за третье место пятого игрового тура Лиги наций 3х3.
Наша команда уступила сборной Литвы в овертайме со счетом 17:19. Украинки весь матч вели, но позволили соперницам сравнять счет 17:17 и не реализовали последнюю атаку основного времени. В овертайме литовки провели две результативные атаки, выиграв матч.
Таким образом женская сборная Украины стала четвертой в пятом туре Лиги наций. Мужчины, напомним, завершили тур на пятом месте.
Лига наций. Женщины
Каунас, Литва. 5-й этап
Украина –¦Литва 17:19
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