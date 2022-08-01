Майкл Джордан отреагировал на смерть Билла Расселла

Легендарный баскетболист Майкл Джордан высказался по поводу смерти 88-летнего Билла Расселла.

"Билл Расселл был первопроходцем – как игрок, как чемпион, как первый чернокожий главный тренер в НБА и активист. Он открыл путь и стал примером для каждого чернокожего игрока, который пришёл в лигу после него, включая меня. Мир потерял легенду. Мои соболезнования его семье. Пусть покоится с миром", — приводит слова Джордана журналист Шэмс Чарания.

Расселл является самым титулованным игроком в истории НБА. На его счету 11 чемпионских титулов за 13 сезонов.