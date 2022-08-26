Вдова Брайанта пожертвует выигранные в суде $16 миллионов в фонд Коби Брайанта

Вдова легендарного игрока "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайанта Ванесса Брайант собирается пожертвовать крупную сумму денег фонду Mamba & Manbacita Sports Foundation.

Ванесса пожертвует некоммерческой организации $ 16 млн, которые она выиграла решением суда у округа Лос-Анджелес. Напомним, 24 августа федеральный суд присяжных постановил выплатить Ванессе Брайант компенсацию за эмоциональный стресс, вызванный тем, что заместитель шерифа и пожарные распространили фотографии с места гибели Коби Брайанта и его 13-летней дочери Джианны.

Фонд был создан Брайантом в 2016 году и занимается финансированием малообеспеченных спортсменов.