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Вдова Брайанта пожертвует выигранные в суде $16 миллионов в фонд Коби Брайанта

Баскетбол
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Он помогает малообеспеченным спортсменам

Вдова Брайанта пожертвует выигранные в суде $16 миллионов в фонд Коби Брайанта

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Вдова легендарного игрока "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайанта Ванесса Брайант собирается пожертвовать крупную сумму денег фонду Mamba & Manbacita Sports Foundation.

Ванесса пожертвует некоммерческой организации $ 16 млн, которые она выиграла решением суда у округа Лос-Анджелес. Напомним, 24 августа федеральный суд присяжных постановил выплатить Ванессе Брайант компенсацию за эмоциональный стресс, вызванный тем, что заместитель шерифа и пожарные распространили фотографии с места гибели Коби Брайанта и его 13-летней дочери Джианны.

Фонд был создан Брайантом в 2016 году и занимается финансированием малообеспеченных спортсменов.

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В статье: Коби Брайант
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