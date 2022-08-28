Сборная Украины U18 по баскетболу 3х3 потерпела поражение в полуфинале ЧМ

Сборная Украины U18 приняла участие в чемпионате мира-2022 по баскетболу 3х3. Украинцам удалось достичь полуфинала соревнования, где они и проиграли сборной Франции.

Выход в полуфинал является наилучшим результатом команды на ЧМ U18 по баскетболу 3х3. Ранее Украине трижды подряд удавалось лишь выходить в четвертьфинал. Франция же в последний раз выходила в полуфинал еще в 2015 году, где она проиграла.

В матче за третье место украинцы сыграют с литовцами. Для тех выход в полуфинал также лучший результат в истории (в 2013 они также вышли, и проиграли в матче за бронзу).

Чемпионат мира U18 по баскетболу 3х3

Украина – Франция 11:18

Ростислав Кабанов (2 очка), Александр Дюпин (0), Максим Гуля (5), Владислав Семерич (4)